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مدیر حج و زیارت فارس از ثبتنام بیش از ۶ هزار نفر از مردم این استان برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی از طریق سامانه رسمی «سماح» خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ علیرضا زینلی، مدیر حج و زیارت فارس گفت: «تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از مردم استان فارس برای حضور در این حماسه بزرگ در سامانه سماح نامنویسی کردهاند.»
وی با تأکید بر اینکه ثبتنام تنها باید از طریق سامانه رسمی سماح انجام شود، افزود: «زائران از پرداخت هرگونه وجه اضافی به افراد یا گروههایی که ادعای اعزام کاروان دارند، خودداری کنند زیرا سازمان حج و زیارت هیچگونه اعزام کاروانی در ایام اربعین ندارد .
زینلی ضمن اشاره به تسهیلات سفر، تصریح کرد: «زائران برای برنامهریزی بهتر، به صورت گروهی ثبتنام و مرزهای خروجی و ورودی خود را از پیش مشخص کنند.
مدیر حج و زیارت استان فارس، داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار را از الزامات ضروری سفر خواند و گفت: «بدون گذرنامه معتبر امکان خروج از کشور وجود ندارد.