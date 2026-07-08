مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای عملیات وسیع کنترل علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها در سطح مزارع برنج و باغات استان خبرداد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای عملیات وسیع کنترل علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها در سطح مزارع برنج و باغات استان خبرداد و تأکید کرد: این اقدامات با هدف تضمین تولید پایدار و پیشگیری از خسارت به محصولات کشاورزی انجام شده است.

حمید نادریان با اشاره به اهمیت پایش دقیق محصولات، افزود: دستورالعمل‌های فنی مربوط به ردیابی و کنترل آفاتی نظیر کرم ساقه‌خوار، بیماری بلاست و جیبرلا در برنج به‌موقع به شالیکاران ابلاغ شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بیش از ۶۸ هزار هکتار از مزارع برنج در زمینه مبارزه با علف‌های هرز و بیش از ۲۴ هزار هکتار در حوزه کنترل بیماری‌ها فعالیت شده است.

نادریان افزود: همچنین ردیابی کرم برگ‌خوار پاییزه در بیش از ۶۷ هزار هکتار از مزارع استان در دستور کار قرار گرفت.

وی تأکید کرد: علاوه بر عملیات‌های میدانی، نظارت بر فروشگاه‌های سموم و کنترل کیفی تولیدکنندگان نیز با بازرسی از ۴۲۵ مورد انجام شده است در بخش تجارت نیز، صادرات گل و گیاه با صدور گواهی بهداشت برای ۱۶۴ محموله، روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد.

مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران به اقدامات نظارتی اشاره کرد و گفت: در راستای کنترل کیفی، از انبارهای نگهداری و کارخانجات تولیدی سموم بازدید شد و ۴۲۵ فروشگاه سموم مورد بازرسی قرار گرفتند که ۲۱۵ مورد از آنها در مانور سراسری پایش سموم مشارکت داشتند.

نادریان با اشاره به فعالیت‌های قرنطینه‌ای، اعلام کرد که در حوزه صادرات، ۱۶۴ محموله گل و گیاه به وزن ۳۲۲۲ تن گواهی بهداشت دریافت کرده‌اند و در بخش واردات نیز مجوز ترخیص ۲۰۵ محموله به وزن بیش از ۴۲۹ هزار تن صادر شده است.