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۴۲ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع در فریدن کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فریدن گفت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد با افرادی که امنیت غذایی جامعه را تهدید میکنند، مأموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی از نگهداری و عرضه خارج از شبکه آرد یارانهای مطلع شدند.
سرهنگ جواد افشاری افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و بازرسی از محل مورد نظر، ۴۲ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع را که متهم قصد فروش آن را در بازار آزاد داشت، کشف شد.
وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم در مراجع قانونی ادامه داد: پلیس با سودجویانی که با احتکار، عرضه خارج از شبکه و توزیع غیرقانونی کالاهای اساسی، معیشت مردم و امنیت غذایی جامعه را هدف قرار میدهند، برابر قانون و بدون اغماض برخورد میکند.
سرهنگ افشاری از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه احتکار، عرضه خارج از شبکه یا تخلفات مربوط به کالاهای اساسی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند، تا در سریعترین زمان رسیدگی شود.