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رانش زمین در استان گانسو در شمال غرب چین ۲۱ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، صبح روز سهشنبه (۱۶ تیر ۱۴۰۵)، رانش زمین در استان گانسو در شمال غرب چین رخ داده که تاکنون ۲۱ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.
این حادثه حدود ساعت ۶:۵۶ صبح به وقت محلی در روستای رنزانگ (Renzang)، از توابع شهرستان تانچانگ (Tanchang) در استان گانسو رخ داده است. برآورد اولیه حاکی از آن است که در مجموع ۳۳ نفر زیر آوار مدفون شدهاند.
گزارشها حاکی از آن است که گروه مدفون شده برای پاکسازی درختان خشک به منطقه رفته بودند وهمین مسئله ارائه آماری دقیق از تعداد مفقودشدگان را سخت کرده است.
دولت چین بلافاصله پس از این حادثه، عملیات گستردهای را برای امداد و نجات آغاز کرد.
وزارت مدیریت اضطراری چین یک واکنش اضطراری سطح چهار (پایینترین سطح در سامانه چهار سطحی چین) برای حوادث زمینشناسی فعال کرده و یک تیم کاری به منطقه اعزام شدهاند. وزارت منابع طبیعی نیز واکنش سطح سه را فعال کرد.
منطقه کوهستانی گانسو با درههای تند و رودخانههای فراوان، بهویژه در فصل بارندگی، همواره در معرض خطر رانش زمینو سیلاب قرار دارد. این منطقه سابقهی حوادث مشابهی دارد، از جمله در سال ۲۰۲۰ که رانش زمین ناشی از باران شدید در این منطقه دستکم ۵ کشته برجای گذاشت و بیش از ۷۲ هزار نفر را آواره کرد. فاجعهبارترین حادثه نیز در سال ۲۰۱۰ در شهر همجوار "ژوچو" (Zhouqu) رخ داد که در اثر ریزش گلولای ناشی از بارش شدید، بیش از ۱۵۰۰ نفر جان باختند.