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یک واحد پرورش مرغ گوشتی ۲۰ هزار قطعهای در گنبکی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه در شهرستان گنبکی با حضور دکتر محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، افتتاح شد؛ طرحی که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود و پس از سالها توقف، اکنون به بهرهبرداری رسید.
عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود، اما به دلایل مختلف سالها متوقف ماند.
این واحد اکنون دومین دوره جوجهریزی خود را پشت سر میگذارد و زمینه اشتغال ۱۴ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کرده است.
برای اجرای این طرح، ۱۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری ثابت و ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش اختصاص یافته است.