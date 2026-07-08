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تیم ملی والیبال نشسته نخستین دیدار تدارکاتی پیش از آغاز رقابتهای قهرمانی جهان را با پیروزی برابر مصر به پایان رساند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال نشسته که در محل برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان در هانگژو حضور دارد، امروز (چهارشنبه ۱۷ تیر) در دیداری تدارکاتی به مصاف مصر رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دنهد.
ملی پوشان والیبال نشسته ایران در سه گیم متوالی و به نتایج ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۴ به این برتری دست یافتند.
رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک از جمعه (۱۹ تیر) آغاز میشود و ملی پوشان ایران پیش از برگزاری اولین دیدار رسمی خود در این مسابقات، برگزارکننده سه دیدار تدارکاتی دیگر خواهند بود.
دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته عصر امروز مقابل آمریکا برگزار میشود.
روز پنجشنبه هم تیم ملی والیبال نشسته برگزارکننده ٢ دیدار تدارکاتی دیگر خواهد بود که برابر آلمان و برزیل برگزار میشود.
میثم حاج بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، مهدی بابادی، علی اکبری، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، مسعود امامی، محمد نعمتی، جمال نظری، میثم علیپور و مرتضی مهرزاد ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی والیبال نشسته مردان را در مسابقات پیش رو تشکیل میدهند. ملی پوشان ایران با هدایت هادی رضایی در این رقابتها شرکت میکنند.
بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه D با بوسنی، لهستان و ژاپن همگروه شده است. برنامه دیدارهای این تیم به این شرح است: (ساعتها به وقت ایران است)
جمعه ۱۹ تیر
* ایران - لهستان (ساعت ۹ صبح)
شنبه ۲۰ تیر ماه
* ایران _ بوسنی (ساعت ۱۴:۳۰)
یکشنبه ۲۱ تیر
* ایران _ ژاپن (ساعت ۵ صبح)