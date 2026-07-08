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شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اجرای طرح ملی «سفیران بهینهسازی انرژی» (سبا) و آموزش بیش از ۴۵ هزار بانو و کودک در استان، رتبه نخست کشوری را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حمیدرضا جلایر، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه طرح ملی «سفیران بهینهسازی انرژی» (سبا) یک حرکت جامع فرهنگی برای نهادینهسازی الگوی صحیح مصرف در خانوادههاست، گفت: «با توجه به نقش کلیدی بانوان در تصمیمگیریهای مربوط به مصرف انرژی در منازل، تمرکز اصلی این طرح بر آموزش بانوان و کودکان قرار گرفت.
جلایر افزود: در همین راستا، از مهر ماه سال گذشته تا ۲۲ خرداد امسال، ۲۵ هزار و ۲۱۶ بانو و ۱۹ هزار و ۸۳۰ کودک در استان فارس، تحت آموزشهای مدیریت مصرف بهینه قرار گرفتند.»
وی بیان داشت: «برای دستیابی به این هدف، ۱۲۹ همایش آموزشی با عنوان «سفیران بهینهسازی انرژی» در شهرستانهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان برگزار شد. در این برنامهها، ۲۷ کارشناس متخصص، راهکارهای کاربردی کاهش مصرف در ساعات اوج بار و نقش خانوادهها در پایداری شبکه برق را برای شرکتکنندگان تشریح کردند.»
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تأکید بر استمرار این فعالیتها، خاطرنشان کرد: «اجرای طرح سبا با بهرهگیری از ظرفیت نهادهای فرهنگی و اجتماعی و مشارکت فعال مردم، با هدف ارتقای بیش از پیش جایگاه استان در سطح ملی و نهادینهسازی پایدار فرهنگ صرفهجویی در انرژی ادامه دارد.