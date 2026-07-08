به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید امامی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: پس از بازرسی دقیق، ۳۶ دستگاه ماشین ظرفشویی خارجی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کشف وتوقیف شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی راننده به مرجع قضاییادامه داد: پلیس با قاچاق کالا، که موجب آسیب به تولید داخلی و اقتصاد کشور می‌شود، با قاطعیت و بدون چشم پوشی برخورد خواهد کرد.