به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ دکتر سید محمد جواد سجادی رئیس بیمارستان لامرد و جراح و متخصص چشم گفت: با مراجعه بیمار ۲۶ ساله که در پی اصابت گلوله دچار آسیب‌های شدید در ناحیه سر و صورت شده بود و به صورت همزمان ساختار‌های حیاتی از جمله زبان، کام نرم، کاسه چشم، قاعده جمجمه و لوب فرونتال مغز را درگیر کرده بود با برنامه ریزی درمانی، سه گروه تخصصی جراحی مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و چشم پزشکی، یکی از دشوارترین جراحی‌های بازسازی قاعده جمجمه بر روی بیمار با موفقیت انجام شد.

دکتر سید علی حسینی، جراح مغز و اعصاب بیمارستان که رهبری تیم درمانی را بر عهده داشتند، با اشاره به پیچیدگی این عمل اظهار داشت: به دلیل وسعت آسیب و درگیری هم‌زمان چندین ساختار حیاتی، انجام این جراحی نیازمند همکاری نزدیک تیم‌های تخصصی مختلف بود و با بازسازی موفق قاعده جمجمه، ضمن حفظ حداکثری عملکرد‌های عصبی، از بروز بسیاری از عوارض احتمالی جلوگیری شد.

دکتر محمد محمودی جراح و متخصص گوش و حلق و بینی این بیمارستان هم گفت : در این جراحی، ترمیم آسیب‌های متعدد زبان و کام نرم و کنترل خونریزی (هموستاز) در مسیر عبور گلوله از ناحیه چانه، زبان و کام با موفقیت انجام و بیمار به صورت کامل پایدار شد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.