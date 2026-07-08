گزارش خبرنگار اعزامی صدا و سیما حاکی از شور و حال عراقی‌ها وصف ناشدنی است، مردمی که با شعار خونخواهی امام شهید آمده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، گزارش میدانی خبرنگار اعزامی صدا و سیما از بین‌الحرمین؛ ساعت‌ها مانده به آغاز آیین بدرقه و وداع با پیکر پاک قائد شهید امت در کربلا حاکی از شور و حال وصف ناشدنی عراقی‌ها است، مردمی که با شعار خونخواهی امام شهید آمده‌اند.

پیکر در حرم امام علی (ع) طواف شد و ساعت ۱۶ به وقت محلی (۱۶:۳۰ ایران) عازم کربلا می‌شود.

در کربلا، مسیر ۸ کیلومتری و سپس طواف در حرم امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) برنامه ریزی شده است.

پیش‌بینی ۷ میلیون نفر بدرقه‌کننده؛ مردم عراق این تشییع تاریخی را افتخار ملی می‌دانند.

تمامی در‌های منتهی به ضریح مطهر حضرت امام حسین (ع) به‌صورت موقت به روی زائران بسته شد تا همزمان با ورود پیکر مطهر شهید امت به حرم، آیین طواف پیکر مطهر در فضایی منظم و با رعایت تدابیر امنیتی برگزار شود.

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