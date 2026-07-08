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فیلمهای سینمایی «هفت سنگ»، «خداحافظ رفیق»، «خورشید شب» و «ولایت عشق»، امروز از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «هفت سنگ» به کارگردانی سیدعبدالرضا نواب صفوی ساعت ۱۷ پخش میشود.
این فیلم داستان یک جوان یهودی ضد اسرائیلی به نام دیوید پسر خاخام الیاس شمعون است که پس از سالها اقامت در هلند و پایان تحصیلاتش به قصد دیدار با شیخ کریم رهبر جنبش انتفاضه وارد فلسطین میشود. خاخام که قصد دارد پسرش را در الخلیل نگه دارد و برای آینده او در دستگاه حکومتی صهیونیستها امیدها دارد، دیوید را به مقامات معرفی کند. اما...
امین تارخ، آتیلا پسیانی، داریوش ارجمند، بهروز بقایی، اصغر همت، جمشید اسماعیل خانی، حمیرا ریاضی، کمند امیرسلیمانی و علیرضا اوسیوند در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
فیلم «خداحافظ رفیق» به کارگردانی بهزاد بهزادپور ساعت ۱۹ پخش می شود.
بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان کاوه خداشناس، کاوه مهدوی، بابک اسلامی و جلال خباز را نام برد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جانباز شیمیایی به نام مسلم که همسرش او را ترک کرده، با دوستان شهیدش در بهشت زهرا قرار میگذارد. او به همراه دوستان شهیدش با موتور سیکلت از میادین مختلف تهران، مکانها و دوستان مختلف از جمله جانباز قطع نخاعی به نام اصغر در بیمارستان، بازدید میکند و از اصغر میخواهند که زندگی مادی این جهان را رها ساخته و همراه آنان شود. او نیز میپذیرد و همراه آنان به بهشت زهرا بازمی گردد. به هنگام خداحافظی، از شهیدان میخواهد که او را نیز با خود ببرند؛ اما ایشان پاسخ میدهند که در این خصوص اجازهای ندارند. مسلم با پافشاری موفق میشود اذن شهادت را اخذ و همراه شهیدان برود.
«خورشید شب» به کارگردانی فریبرز صالح، دیگر فیلمی است که ساعت ۲۱ پخش میشود.
بازیگرانی همچون علی دهکردی، داریوش ارجمند، امین تارخ، زندهیاد مهدی فتحی، زنده یاد محمد علی کشاورز، آتیلا پسیانی و رضا رویگری در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلم روایتی است از زندگی شیخ مفید عالم و فقیه قرن سوم و چهارم هجری که در واپسین روزهای زندگیاش و در محل تبعید، خاطرات ۶۹ سالهاش را از کودکی تا حال مرور میکند.
«ولایت عشق» هم به کارگردانی مهدی فخیمزاده ساعت ۲۳ تماشایی میشود.
«ولایت عشق» که به همت شبکه نمایش در قالب فیلم پخش میشود، دوران آخر امامت حضرت علی بن موسی الرضا امام رضا علیه السلام را به تصویر میکشد و اولین قسمت با نشان دادن هارون و مرگ هارون خلیفه ظالم عباسی نعلت الله علیه آغاز میشود. امام رضا (ع) در سالهای قبل از سال ۱۹۳ هجری نیز وظیفه امامت را بر عهده داشتند.
مریلا زارعی، رامبد جوان، اکبر زنجانپور، لادن طباطبایی، فریماه فرجامی، فرخ نعمتی، بیتا فرهی، محمد صادقی، دانیال حکیمی، عنایت بخشی، داود رشیدی، فتحعلی اویسی از جمله بازیگران این فیلم هستند.