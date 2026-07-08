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رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان با انتقاد از تأخیر دولت در اجرای طرح خط لوله گاز ایران - پاکستان، خواستار تکمیل هرچه سریعتر این طرح و از سرگیری تجارت با جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نیازهای انرژی پاکستان شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «تریبون اکسپرس»، «حافظ نعیم الرحمان» رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان، در نشست خبری در شهر لاهور با انتقاد از سیاستهای اقتصادی و انرژی دولت اسلام آباد، گفت: ایران سهم خود در اجرای طرح خط لوله گاز را سالها پیش تکمیل کرده، اما دولت پاکستان همچنان در اجرای تعهدات خود تأخیر کرده است.
وی با تأکید بر اینکه اسلامآباد باید روابط تجاری با کشور همسایه را احیا کند، گفت: تکمیل پروژه خط لوله گاز ایران–پاکستان میتواند نقش مهمی در رفع کمبود انرژی و تأمین گاز مورد نیاز این کشور ایفا کند.
رهبر جماعت اسلامی همچنین عملکرد دولت در مدیریت بخش انرژی را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد قیمت گاز مایع (LPG) در بازار بیش از دو برابر نرخ رسمی عرضه میشود و قطعیهای طولانی مدت گاز، فشار مضاعفی بر شهروندان وارد کرده است.
حافظ نعیمالرحمن در ادامه، با انتقاد از افزایش مالیاتها و عوارض بر فرآوردههای نفتی، این سیاستها را عامل تشدید تورم و افزایش هزینههای زندگی دانست و اعلام کرد جماعت اسلامی در اعتراض به افزایش قیمت سوخت، مالیات بر فرآوردههای نفتی و سیاستهای اقتصادی دولت، روز ۱۹ تیرماه تظاهرات سراسری در سراسر پاکستان برگزار خواهد کرد.
وی همچنین با انتقاد از آنچه نبود راهبرد اقتصادی روشن از سوی دولت خواند، تأکید کرد که پاکستان باید از ظرفیت منابع طبیعی و فرصتهای همکاری منطقهای، از جمله همکاریهای انرژی با ایران، برای کاهش بحران انرژی و بهبود شرایط اقتصادی بهرهبرداری کند.