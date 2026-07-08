به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا گفت: با هدف ارتقای سلامت بانوان، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، توسعه مراقبت‌های بارداری و حمایت از فرزندآوری، پویش ضربتی پایش سلامت زنان و مادران باردار از ۱۳ تیر آغاز شده و تا ۱۴ مرداد در مراکز و پایگاه‌های سلامت کیش اجرا می‌شود.

او افزود: غربالگری سرطان‌های زنان و آزمایش پیشگیرانه، مراقبت‌های پیش از بارداری، مشاوره فرزندآوری، شناسایی زودهنگام مادران باردار و ارائه مراقبت‌های دوران بارداری، شناسایی زنان نابارور و ارائه مشاوره ناباروری رایگان در اختیار بانوان قرار می‌گیرد.

دکتر رضانیا با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و نقش مراقبت‌های به‌موقع در حفظ سلامت مادر و کودک، از بانوان دارای شرایط دعوت کرد با مراجعه به نزدیک‌ترین پایگاه یا مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود، از خدمات رایگان این پویش بهره‌مند شوند.

او افزود: مراکز خدمات جامع سلامت بوعلی واقع در بازار پارس خلیج، خیابان اقبال، پایگاه سلامت واقع در مهستان، مجتمع مسکونی مهستان (امور زنان)، مرکز خدمات جامع سلامت فارابی واقع در ویلا‌های فردوس، روبه‌روی بازار پردیس ۱، بلوک ۶ و پایگاه سلامت سحر واقع در شهرک سحر آماده خدمات رسانی به مراجعه کنندگان هستند.

دکتر رضانیا، خاطرنشان کرد: مرکز بهداشت کیش از بانوان در سنین باروری، مادران باردار و متقاضیان دریافت خدمات مشاوره‌ای دعوت می‌کند، تا ۱۴ مرداد با مراجعه به مراکز سلامت، از خدمات رایگان پویش ضربتی پایش سلامت زنان و مادران باردار بهره‌مند شوند.