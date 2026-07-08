به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تقریظ‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی بر کتاب‌ها، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فرهنگی کشور تبدیل شد.

این یادداشت‌های کوتاه که پس از مطالعه آثار مختلف نگاشته می‌شوند، علاوه بر تجلیل از نویسندگان و راویان، نقش مؤثری در معرفی آثار شاخص، به‌ویژه در حوزه دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مقاومت داشته‌اند.

تاکنون ده‌ها تقریظ از دومین رهبر انقلاب اسلامی بر کتاب‌های مختلف منتشر شده که بخش عمده آنها به ادبیات پایداری اختصاص دارد.

انتشار این یادداشت‌ها در قالب آیین‌های «پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت»، موجب معرفی گسترده‌تر آثار و افزایش توجه مخاطبان به کتاب‌های منتخب شده است.

بیشتر این آثار، روایت‌هایی مستند از دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، مدافعان حرم و زندگی شهدا هستند.

کتاب «دا»

کتاب «دا» نوشته سیده اعظم حسینی، از نخستین آثار دفاع مقدس است که مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت.

این کتاب روایت خاطرات راوی از مقاومت مردم خرمشهر در روز‌های آغازین جنگ تحمیلی است و تقریظ رهبر انقلاب، آن را اثری ارزشمند با قابلیت معرفی در سطح جهانی توصیف می‌کند.

«نورالدین پسر ایران»

این کتاب نوشته معصومه سپهری، خاطرات رزمنده دفاع مقدس، نورالدین عافی را روایت می‌کند.

رهبر شهید انقلاب در تقریظ خود، از صداقت و صمیمیت روایت و تصویر واقعی آن از فضای جبهه‌ها تمجید کرده‌اند.

«پایی که جا ماند»

این کتاب اثری از سید ناصر حسینی‌پور، خاطرات دوران اسارت این آزاده سرافراز در زندان‌های رژیم بعث عراق است.

تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب، موجب شد این اثر بیش از پیش مورد توجه مخاطبان و علاقه‌مندان به ادبیات پایداری قرار گیرد.» آب هرگز نمی‌میرد»

این کتاب نوشته حمید حسام، روایت زندگی و خاطرات سردار میرزا محمد سلگی است.

رهبر شهید در یادداشت خود، از این اثر به دلیل روایت صادقانه و تأثیرگذار رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس تقدیر کرده و مطالعه آن را تجربه‌ای ارزشمند دانسته‌اند.

«آن بیست و سه نفر»

این کتاب، اثری از احمد یوسف‌زاده، روایت اسارت ۲۳ نوجوان رزمنده ایرانی در دوران دفاع مقدس است.

این کتاب نیز از جمله آثاری است که تقریظ رهبر انقلاب بر آن منتشر شده و به واسطه انتشار این یادداشت، با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد.

در سال‌های اخیر، انتشار تقریظ‌های رهبر شهید انقلاب بر کتاب‌ها، به جریان‌سازی در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، به‌ویژه در عرصه ادبیات دفاع مقدس و مقاومت، کمک کرده است.

بسیاری از کتاب‌هایی که به این یادداشت‌ها مزین شده‌اند، پس از انتشار تقریظ، با استقبال بیشتر مخاطبان، تجدید چاپ‌های متعدد و حضور پررنگ‌تر در فضای فرهنگی کشور همراه شده‌اند.