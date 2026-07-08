مشهد امروز، میزبان بزرگترین گردهمایی دانشگاهیان کشور با حضور وزیر علوم
۲۲ هزار دانشجو و استاد از دانشگاههای شرق کشور برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو
ی، معاون سیاسی - اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: مشهد امروز، میزبان بزرگترین گردهمایی دانشگاهیان کشور با حضور وزیر علوم است و تاکنون ۱۳ هزار دانشگاهی وارد خراسان رضوی شدهاند.
محمدعلی نبیپور افزود: برنامهریزی گسترده برای اسکان، پشتیبانی و برگزاری بزرگترین گردهمایی دانشگاهیان کشور در مشهد صورت گرفته است.
معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامه ریزی برای اسکان و پذیرایی از ۵۰ هزار دانشگاهی در مشهد افزود: همچنین بیش از ۵۰ حزب سیاسی برای حضور حدود ۲۰ هزار نفر برنامهریزی کردهاند.
نبی پور اضافه کرد: سازمانهای مردمنهاد ظرفیت اسکان زائران را در مشهد فراهم کردهاند، همچنین ۹۵۷ نیروی تخصصی برای پشتیبانی اجرایی معرفی شدهاند.
وی اظهار کرد: سه کمیته تخصصی برای هماهنگی تشکلها، سازمانهای مردمنهاد و دانشگاهیان تشکیل شده و تمهیدات اجرایی، اسکان و خدماترسانی در حال اجراست.
آیین تشییع و تدفین پیکر قائد شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، پنجشنبه ۱۸ تیرماه در خیابان امام رضا(ع) مشهد و حرم مطهر رضوی برگزار می شود.