به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، متن پیام به شرح زیر است: در روز‌هایی که ملت بزرگ ایران اسلامی با اندوهی عمیق، یاد و خاطره رهبر شهید و دیگر شهدای والامقام را گرامی می‌دارند، حضور پرشور و آگاهانه مردم در آیین باشکوه وداع، بدرقه و تشییع در تهران و قم، جلوه‌ای از وفاداری، همبستگی ملی و پاسداشت آرمان‌های بلند شهیدان را به نمایش گذاشت.

این حضور پیام وحدت، عزت و استقامت ملت ایران را به جهانیان مخابره نمود.

اینجانبان از همه مردم شریف، مؤمن و انقلابی خراسان شمالی دعوت می‌کنیم با حضور گسترده و حماسی خود در مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد مقدس، بار دیگر ارادت قلبی خود را به مقام شامخ آن قائد مجاهد، شهدا و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته و در خلق این حماسه ماندگار سهیم باشند.

همچنین از همه دستگاه‌ها، نهادها، مجموعه‌های مردمی، اجرایی و فرهنگی استان دعوت می‌شود با همدلی و انسجام زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی و ملی و ادای دین به امام شهید را فراهم آورند.