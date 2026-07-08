بررسی برنامه عرضه‌های روزانه بورس انرژی ایران در روز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، در بازار فیزیکی هیدروکربوری، در مجموع ۴۴ هزار و ۳۲۲ تن انواع فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی در رینگ‌های داخلی و بین‌الملل برای عرضه برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس اعلام مدیریت ارتباطات بورس انرژی، در مبادلات امروز از مجموع عرضه‌های بازار فیزیکی هیدروکربوری، ۱۰ هزار و ۹۷۶ تن در رینگ داخلی و ۳۳ هزار و ۳۴۶ تن در رینگ بین‌الملل روی تابلو معاملات بورس انرژی ایران قرار گرفته است.

همچنین در بازار برق، در مجموع ۳۲۹ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۸۰۰ کیلووات‌ساعت برق برای عرضه پیش‌بینی شده است. از این میزان، ۲۸۲ میلیون و ۷۲۰ هزار کیلووات‌ساعت برق عادی و ۴۶ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۸۰۰ کیلووات‌ساعت برق آزاد در تابلو‌های معاملاتی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.