هواشناسی استان قزوین از افزایش پوشش ابر، وزش باد‌های شدید جنوبی و روند افزایش دمای هوای استان تا پایان هفته خبر داد.

هشدار هواشناسی قزوین نسبت به وزش باد‌های شدید و گرد و غبار

هشدار هواشناسی قزوین نسبت به وزش باد‌های شدید و گرد و غبار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی با اشاره به خروجی مدل‌های هواشناسی گفت: تا پایان هفته جاری، در ساعات بعد از ظهر شاهد گذر امواج متناوب در سطح منطقه خواهیم بود که موجب افزایش ابر در آسمان استان می‌شود.

وی افزود: همچنین وزش باد‌های جنوبی تا پایان هفته در تمامی مناطق استان تداوم خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به احتمال وقوع گرد و غبار محلی خاطرنشان کرد: به دلیل تداوم وزش باد، احتمال خیزش گرد و خاک در برخی مناطق، به‌ویژه در نواحی دشتی استان وجود دارد.

بهروزی تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش سرعت وزش باد‌های جنوبی طی امروز، احتمال کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا بر اثر نفوذ گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود.

وی به گروه‌های حساس توصیه کرد با توجه به شرایط جوی، از تردد‌های غیرضروری در سطح شهر پرهیز کنند؛ همچنین به هم‌استانی‌ها توصیه شده از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیت‌های شغلی در فضای باز خودداری نمایند.

این کارشناس هواشناسی در پایان درباره وضعیت دمایی استان گفت: از نظر دمایی نیز با توجه به جریان‌های هوا، روند افزایش نسبی دما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت که این گرمایش در روز جمعه محسوس‌تر خواهد بود.