رهبر معظم شهید انقلاب، فرزندآوری را مسئله‌ای راهبردی و آینده ساز دانسته و بر نقش جمعیت جوان در اقتدار و پیشرفت کشور تأکید داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آینده کشور، از خانواده‌هاو از نسلی که در آنها رشد می‌کند، آغاز می‌شود.

قدرت یک کشور، فقط در امکانات و زیرساخت‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه به سرمایه انسانی آن وابسته است.

فرزندآوری، در کنار خانواده‌ای سالم و مستحکم، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی جوان، توانمند و امیدوار باشد.

نسلی که در علم، تولید، فرهنگ و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

در روزگاری که تهدید‌های اجتماعی و فرهنگی، آرام و تدریجی بر سبک زندگی اثر می‌گذارند، خانواده و توجه به نسل آینده، بخشی از مسیر حفظ هویت و تقویت تاب‌آوری ملی است.

فردای قدرتمند، از خانه‌هایی آغاز می‌شودکه در آنها امید، تربیت و آینده‌نگری زنده است.

وقتی صحبت از کاهش جمعیت می‌شود، خیلی‌ها آن را یک مسئله اقتصادی می‌بینند، اما واقعیت این است که ما در میانه یک جنگ هستیم.

وقتی یک ملت از درون، با پذیرش سبک زندگی تک‌فرزندی و تجرد خودخواسته، دچار پیری شود، باخته است.

وقتی نیروی کار جوان نباشد، چرخ صنعت می‌ایستد، امنیت به حراج می‌رود و این، همان نقشه‌ای است که دهه‌ها پیش اندیشکده‌های غربی و دشمن آمریکایی صهیونی برای تضعیف ایران کشیده‌اند.

جنگ جمعیتی، جنگی است که درِ خانه‌های ما اتفاق می‌افتد. فرزندآوری، نه فقط یک انتخاب شخصی، که یک کنش تمدنی و یک جهاد ملی است.

دشمن، تداوم نسل ما را هدف گرفته؛ چون که می‌داند قدرت واقعی، در دستان نسلی است که هنوز متولد نشده است.

دشمنان خوب می‌دانند که عصر قدرت، با عدد جمعیت نوشته می‌شود.

رهبر معظم شهید انقلاب، توجه به فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده را در افزایش تاب آوری ملی و تحکیم بنیان‌های اجتماعی بسیار موثر دانسته‌اند.

به گفته محمد عباسی معاون فناوری اطلاعات و آمار‌های جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان، میزان باروری در کشور، یک و ۳۴ صدم درصد و در استان اصفهان و یک و هشت صدم درصداست.

طبق نظر صاحب‌نظران، اگر جلوی پیری جمعیت گرفته نشود تا سال ۱۴۳۰، یک سوم جمعیت ایران، سنی بیش از ۶۰ سال خواهند داشت.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان