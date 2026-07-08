به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار‌های اخیر رئیس مجلس با مقامات ارشد محور مقاومت، این نشست‌ها را در ادامه سیاست راهبردی و ثابت جمهوری اسلامی در حمایت از مبارزه با رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد و گفت: جبهه مقاومت، شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته، اما مستقل از گروه‌های لبنان، عراق، یمن و فلسطین است. جمهوری اسلامی ایران از دهه‌ها پیش، به پیروی از فرمایشات امام شهید، حمایت خود را از هر تشکل نظامی و سیاسی که در برابر رژیم صهیونیستی مبارزه کند، به صراحت اعلام کرده است. این سیاست نه تنها پنهان نیست، بلکه در مقابل ائتلاف‌های شیطانی آمریکا، در مسیر آرمان‌های مقدس جهان اسلام، با جدیت تمام دنبال می‌شود.

وی با اشاره به حمایت‌های مستمر ایران از محور مقاومت، افزود: همین رویکرد بود که در تفاهمنامه‌های اخیر با آمریکا، اولین بند آن به حمایت از مقاومت اختصاص یافت. لبنان به عنوان نماد این همراهی، با تقدیم بیش از ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز و مجروح، نقش بی‌بدیلی در این مسیر ایفا کرده و سایر حلقه‌های مقاومت نیز همین مسیر را دنبال می‌کنند. سیاست جمهوری اسلامی از زمان بنیانگذار انقلاب تاکنون بر یک خط مستقیم و ثابت استوار بوده است. این نقشه راه، موازنه قوا را در غرب آسیا به نفع محور مقاومت تغییر داده است؛ به‌گونه‌ای که پیش از آن، کشور‌های عربی در جنگ‌ها شکست می‌خوردند و عقب‌نشینی می‌کردند، اما با شکل‌گیری جبهه مقاومت، برای نخستین بار سرزمین‌های جنوبی لبنان آزاد شد و دشمن صهیونیستی ناچار به عقب‌نشینی گردید.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این سیاست با قوت تمام تا تحقق وعده حتمی امام شهید که فرمودند «رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید» ادامه خواهد یافت و از تمامی ظرفیت‌های کشور در این راه بهره‌گیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به سفر اخیر هواپیمای جمهوری اسلامی ایران به صنعا پس از سال‌ها محاصره، این اقدام را شجاعانه و پرمعنا توصیف کرد و گفت: حضور هیئت‌های بلندپایه یمنی در تهران، ادای احترام به پیکر مطهر امام و شرکت در اجلاس، نشان از عمق پیوند‌ها دارد؛ همچنین هیئت‌هایی از پاکستان، عراق و گروه‌های مختلف فلسطینی در این رویداد‌ها حضور یافتند.

بروجردی با بیان اینکه امروز جبهه مقاومت به گستره جهانی دست یافته است، گفت: برای نخستین بار، اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا با جان‌فشانی و حتی پذیرش زندان، فریاد حمایت از مقاومت سر می‌دهند؛ این همان میراث بنیانگذار انقلاب در نامگذاری روز جهانی قدس است که امروز به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است.

وی در پایان با اشاره به اظهارات نمایندگان گروه‌های مقاومت خطاب به رئیس مجلس، گفت: مهمانان، ضمن ارج نهادن به نقش رزمنده‌ای و خلبانی دکتر قالیباف در دوران دفاع مقدس، از توانمندی مذاکراتی ایشان ابراز شگفتی کردند. اعضای حزب‌الله در فرودگاه، با عباراتی، چون «دست مریزاد»، از کاهش فشار اسرائیل و اثرگذاری این دیدار‌ها قدردانی کردند. این حرکت، با وجود برخی نگاه‌های مخالف، حاصل خون پاک سیدالشهدای انقلاب، امام شهید، فرماندهان والامقام و هزاران شهید مظلوم از جمله کودکان غزه است و بی‌تردید، امضای این تفاهمنامه در تهران، سندی افتخارآمیز در تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.