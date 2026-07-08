کشف ۲۱ عدد سکه تاریخی مسی و اسلامی در فیروزآباد

کشف ۲۱ عدد سکه تاریخی مسی و اسلامی در فیروزآباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: بر اساس اطلاعات رسیده مبنی بر اینکه فردی در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان اقدام به نگهداری اموال باستانی می‌کند ماموران پلیس به محل اعزام شدند.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی افزود: ماموران موفق شدند در بازرسی از آن منزل ۲ قطعه سنگ قدیمی و ۲۱ عدد سکه تاریخی مسی و اسلامی فلوس که دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه متهم در زمان بازرسی در منزل حضور نداشت و تلاش برای دستگیری او در دستور کار قرار دارد بیان کرد: اموال و اشیاء مکشوفه برای بررسی‌های تخصصی و حفظ اصالت به اداره میراث فرهنگی تحویل داده شد.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.