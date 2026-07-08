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همه ظرفیتهای استان برای پذیرایی از زائران رهبر شهید بسیج شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در بازدید از موکبهای شهرستان شهرضا گفت: ۱۰ تیم شرکتهای توزیع برق با پشتیبانی تیمهای امدادی و ژنراتورهای برق و ۱۰ تیم شرکت آب و فاضلاب با پشتیبانی ۲۰ دستگاه تانکر آبرسان به استانهای قم، تهران و مشهد اعزام شدهاند و آبرسانی را در مسیر انجام میدهند.
منصور شیشه فروش افزود: ۵۰ کامیون یخچال دار برای حمل سالم مواد غذایی به این مناطق اعزام و ۱۲ هزار و ۵۰۰ چادر امدادی هلال احمر در بهشت زهرای تهران به صورت اردوگاه اسکان اضطراری تعبیه شده است.
وی با اشاره به اعزام ۹۸۰ دستگاه اتوبوس از استان برای حمل و نقل زائران، گفت: بیمارستان فوق تخصصی آیت الله صدوقی نیروی زمینی سپاه در اصفهان در ورودی جمکران مستقر شده است و با ۶۴ تخت با امکانات مناسب پزشکی، رادیولوژی، دندانپزشکی، داروخانه و اتاق عمل و ظرفیتهای درمانی روزانه به دو هزار نفر خدمات درمانی ارائه میکند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود:، چون استان اصفهان معین استان قم است در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ۲۰ دستگاه آمبولانس و در حوزه شهرداریها ۳۰ دستگاه اطفا حریق به قم اعزام شدهاند.
شیشه فروش با اشاره به تعیین ۲۰ نقطه در محورهای مواصلاتی شهرستان شهرضا برای استقرار موکبهای خدمات رسانی به زائران، گفت: در شهرستان شهرضا ظرفیتهای مناسبی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، امامزاده شاهرضا (ع) و حسینیههایی که گنجایش مناسبی برای استقرار دارند و ۲۰ مدرسه با ۱۰۰ کلاس و هزار نفر اسکان آماده شده است.
وی همچنین به اعزام ۲۱ دستگاه اتوبوس از شهرضا به شهرهای قم و تهران اشاره کرد و افزود: کار ویژهای که در این شهرستان انجام شده ارائه خدمات فرهنگی در موکبها به زائران است.