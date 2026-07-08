به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از چین، طبق اعلام مرکز شبکه‌های لرزه‌نگاری چین، ساعت ۰۶:۱۲ روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه به وقت محلی زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر و عمق کانونی ۸ کیلومتر، شهرستان گائو از توابع شهر ییبین در استان سیچوان درمرکز چین را لرزاند. پس از وقوع زلزله، سازمان زلزله چین سطح ۳ واکنش اضطراری را فعال کرد.

اداره زلزله سیچوان در حال حاضر یک گروه عملیات میدانی را به منطقه آسیب‌دیده اعزام کرده تا به مقامات محلی در انجام عملیات واکنش اضطراری کمک کند. تاکنون تلفات و یا خسارتی ناشی از این زلزله گزارش نشده است.