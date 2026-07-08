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در پی کاهش کیفیت هوا در آخرین روزهای هفته معاونت بهداشتی اصفهان اطلاعیهای در خصوص توصیههای بهداشتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: بر اساس هشدار هواشناسی، به علت وزش باد به نسبت شدید تا شدید، کاهش دید و کیفیت هوا، از روز پنجشنبه ۱۸ تا اواخر وقت شنبه ۲۰ تیرماه، پیشبینی میشود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای عموم قرار گیرد.
در این خصوص معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شهروندان توصیه کرد از هرگونه فعالیتی که موجب افزایش آلودگی هوا میشود تا زمانی که شرایط به حالت مطلوب خودداری شود، شهروندان تاحدامکان از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.
شهروندان تاحدامکان از خروج غیرضروری از منزل و تردد بیمورد در معابر شهری خودداری کنند و برای پیشگیری از ورود گردوغبار به داخل ساختمان در و پنجرهها را بسته و از و باز و بسته کردن غیرضروری آن اجتناب کنند.
بیماران قلبی و ریوی و مبتلایان به آسم هم، در فضاهای باز فعالیت نکنند و از حضور در سطح شهر خودداری و در صورت تشدید علایم به مراکز درمانی مراجعه کنند.
ورزشکاران و شهروندان از هرگونه فعالیت فیزیکی و ورزشی از جمله دویدن و پیادهروی در این شرایط در هوای باز خودداری کنند.
همچنین توصیه شده نوشیدن مایعات بهویژه آب، نهتنها موجب شستشوی دستگاه گوارش میشود، بلکه عطش و خشکی دهان ناشی از آلودگی هوا را نیز از بین میبرد.
استنشاق هوای آلوده، ماندن در فضای باز و استنشاق هوای آلوده، سرعت ابتلا به آسم را در کودکان افزایش میدهد و آلایندههای موجود در هوای خیابانهای پر رفتوآمد موجب کاهش سطح اکسیژن خون میشود، بنابراین در شرایط آلودگی هوا، با نگهداری کودکان در منزل، درها و پنجرهها را بسته نگاه داشته و در صورت امکان در مکانهای دارای سیستم تهویه مطبوع حضور داشته باشند.
مادران باردار از جمله گروههای آسیبپذیر در هوای آلوده هستند، توصیه میشود: در فضاهای باز فعالیت نکنند، از حضور در سطح شهر خودداری کرده و از بازکردن پنجرهها در مواقع آلودگی هوا اجتناب کنند.
هنگام آلودگی هوا، از میوهها و سبزیجات تازه بیشتر استفاده کنند. آنتیاکسیدانهای (ترکیبات ضدسرطان) موجود در میوهها و سبزیجات نقش حیاتی در سلامت ریهها و کاهش اثرات آلایندههای هوا دارند.
ماسکهای کاغذی معمولی نمیتوانند مانع ورود آلایندههای هوا به سیستم تنفسی شوند
و ماسکهای ویژهای که با عنوان N۹۵ و FFP۲ در داروخانهها عرضه میشود، برای این شرایط تا حدی مناسب است.
در شرایط ناسالم هوا که ذرات معلق و آلودگی زیادی وارد ریه افراد میشود، استعمال دخانیات بهویژه قلیان شرایط دشوارتری را برای سیستم قلبی و عروقی ایجاد میکند و احتمال بروز حملات قلبی و آلرژیهای حاد تنفسی بهشدت بالا میرود، بنابراین توصیه میشود: افراد از استعمال دخانیات و یا حضور در محلهایی که در آن دخانیات استعمال میشود، خودداری کنند.