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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی بر ضرورت تدوین نقشه راهی مبتنی بر یافتههای علمی و تقویت همکاریهای تحقیقاتی برای افزایش بهرهوری گندم دیم در استان تأکید کرد، این در حالی است که عملکرد گندم دیم در استان طی پنج سال گذشته با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری، در جلسهای با موضوع «جهش تولید در دیمزارها»، دستیابی به رشد پایدار و جهشیافته در تولید گندم دیم را منوط به برنامهریزی علمی و تدوین نقشهای راه دقیق دانست.
او ضمن اشاره به رشد ۳۰ درصدی متوسط عملکرد گندم دیم از ۹۰۰ به ۱۲۰۰ کیلوگرم در هکتار در پنج سال اخیر، این میزان را با وجود ظرفیتهای استان، نیازمند ارتقاء بیشتر از طریق راهکارهای کارشناسی عنوان کرد.
اصغری بر لزوم رویکرد زنجیرهای در افزایش تولید واحد سطح دیمزارها، از تأمین بذر و کود مناسب تا کنترل آفات و بیماریها، تأکید نمود و خاطرنشان کرد که نقشه راه توسعه کشاورزی باید بر پایه دادههای میدانی و متناسب با چالشها و ظرفیتهای هر منطقه تدوین شود.
بر اساس این گزارش، بیش از ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت پاییزه رفته که سهم عمده آن (حدود ۳۰۰ هزار هکتار) به گندم دیم اختصاص دارد. همچنین، آذربایجانغربی در اجرای طرح پایداری تولید در دیمزارها رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش، اولویت توسعه کشت گیاهان دارویی و محصولات جدید و کمآببر مانند سماق در شهرستانهای پیرانشهر و سردشت، به عنوان گامی در جهت اصلاح الگوی کشت و حفاظت از منابع آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مورد تأکید قرار گرفت.