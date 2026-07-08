در آستانه برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب،
ترافیک چهارشنبه ۱۷ تیرماه در جادههای منتهی به مشهد، پرحجم و روان
ترافیک در جادههای منتهی به مشهد، در آستانه مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، ۱۷ تیرماه پرحجم، اما روان گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو
ی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: در حال حاضر تردد خودروها در مسیر سبزوار - نیشابور - مشهد و گناباد - تربت حیدریه - مشهد پرحجم است ضمن آنکه ترافیک جاده چناران- مشهد هم با توجه به ترددهای معمول صبحگاهی و محلی به صورت پرحجم، اما روان گزارش شده است.
سرهنگ جواد سعیدی یگانه افزود: در ساعات آینده با افزایش تردد و ورود خودروهای تشییع کنندگان رهبر شهید به مشهد پیش بینی میشود از بعدازظهر ورودیهای مشهد با ترافیک نیمه سنگین و سنگین مواجه شوند.
وی ضمن رد شایعات در خصوص انسداد مسیرهای جادهای استان و شهرستان مشهد بیان کرد: هم اکنون در جاده نیشابور - مشهد ایستگاههای صلواتی در حال ارائه خدمات به رانندگان و خودروهای عبوری در مسیر تشرف به مشهد هستند، طبق گزارشها این ایستگاههای خدمت رسان در جادههای اصلی استان در مسیر مشهد فعال هستند.
آیین تشییع و تدفین پیکر قائد شهید امت حضرت آیتالله سید علی خامنهای پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مشهد از مسیر خیابان امام رضا (ع) تا حرم مطهر رضوی برگزار میشود.