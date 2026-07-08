رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان گفت: پروژه مهر یک برنامه بزرگ ملی و آزمون مهم توان مدیریتی آموزش و پرورش است که هدف اصلی این طرح، آغاز سال تحصیلی با احساس امنیت، اعتماد متقابل و رضایت خانواده‌هاست و تحقق این هدف، همکاری همه ارکان آموزش و پرورش را می‌طلبد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، الهام یاوری، معاون وزیر آموزش و پرورش در پنجمین جلسه ستاد استانی پروژه مهر استان خراسان جنوبی افزود: بررسی شاخص‌های پروژه مهر نشان می‌دهد خراسان جنوبی در اغلب شاخص‌ها وضعیت قابل قبولی دارد و تنها در حوزه ثبت‌نام کتاب‌های درسی نیازمند تلاش و اطلاع‌رسانی بیشتر برای جلب مشارکت خانواده‌هاست.

وی پروژه مهر را «یک برنامه بزرگ ملی و آزمون مهم توان مدیریتی آموزش و پرورش» توصیف کرد و افزود: هدف اصلی این طرح، آغاز سال تحصیلی با احساس امنیت، اعتماد متقابل و رضایت خانواده‌هاست و تحقق این هدف، همکاری همه ارکان آموزش و پرورش را می‌طلبد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط خاص سال تحصیلی پیش‌رو گفت: بخشی از دانش‌آموزان به دلیل شرایط ناشی از جنگ و آموزش‌های غیرحضوری با آسیب‌های روانی، اجتماعی و افت تحصیلی مواجه شده‌اند و لازم است برنامه‌های جبرانی و حمایتی با جدیت بیشتری دنبال شود.

یاوری در عین حال، این شرایط را فرصتی تربیتی برای آموزش مفاهیمی همچون ایثار، شجاعت، ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی دانست و تأکید کرد: مدارس می‌توانند از این فرصت برای تقویت هویت ملی و تربیت نسل آینده بهره ببرند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی مدارس پیش از آغاز مهرماه، اظهار داشت: ساماندهی نیروی انسانی، صدور به‌موقع ابلاغ‌ها، کاهش جابه‌جایی‌های دیرهنگام، حمایت از مدیران مدارس و آماده‌سازی کامل فضای آموزشی باید پیش از حضور دانش‌آموزان انجام شود تا مدارس با برنامه درسی مشخص، معلمان آماده و محیطی بانشاط سال تحصیلی را آغاز کنند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان همچنین بر ضرورت نظارت میدانی در کنار بررسی گزارش‌های مکتوب تأکید کرد و گفت: ارتباط مستقیم با مدیران، معلمان و دانش‌آموزان، شناسایی سریع مسائل و رفع آن‌ها پیش از تبدیل شدن به بحران، از الزامات موفقیت پروژه مهر است.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی مدارس در شرایط خاص، تدوین پروتکل‌های واکنش سریع، آموزش اصول پدافند غیرعامل به مدیران، معلمان و دانش‌آموزان و آمادگی مدارس برای مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده را خواستار شد.

یاوری در ادامه، بر توجه ویژه به اجرای دوره‌های جبرانی و تقویتی، برنامه‌ریزی برای سرویس و لباس فرم دانش‌آموزان، توسعه پوشش پیش‌دبستانی، بهره‌گیری از ظرفیت هنرستان‌ها در تعمیر و تجهیز مدارس، تقویت مراکز مشاوره، اجرای طرح «مدرسه والدین» و استفاده عادلانه همه مدارس، از جمله مدارس استعدادهای درخشان، شاهد و استثنایی، از امکانات آموزشی و ورزشی استان تأکید کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مدیرکل آموزش و پرورش و مجموعه همکاران استان، خواستار ارسال دقیق چالش‌ها و نیازهای مناطق شد و تصریح کرد: هدف از این بازدیدها، صرفاً ارزیابی عملکرد نیست، بلکه تلاش برای رفع موانع و حمایت از استان‌ها در مسیر آغاز هرچه بهتر سال تحصیلی جدید است.