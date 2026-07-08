مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس از بهره‌برداری و تحویل بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید صدرا همزمان با هفته دولت خبر داد .

فارس در مسیر خانه‌دار کردن متقاضیان؛ همزمان با هفته دولت، ۱۰۰۰ واحد در شهر صدرا به بهره‌برداری می‌رسد

فارس در مسیر خانه‌دار کردن متقاضیان؛ همزمان با هفته دولت، ۱۰۰۰ واحد در شهر صدرا به بهره‌برداری می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ محمد مهدی عبدالهی ، مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس، ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در روند تکمیل پروژه‌های مسکن، اظهار داشت: «با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تلاش پیمانکاران، بیش از ۱۰۰۰ واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر صدرا آماده شده است که در هفته دولت به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.»

عبدالهی با اشاره به رعایت استاندارد‌های فنی در ساخت این واحد‌ها تصریح کرد: کیفیت طرح های نهضت ملی در شهر صدرا بسیار مطلوب است و تمام ضوابط مهندسی در اجرای آنها لحاظ شده است.

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس، تأمین به‌موقع آورده‌های مالی را عامل کلیدی در پیشرفت این طرح دانست و از متقاضیان خواست نسبت به تکمیل آورده خود در اسرع وقت اقدام کنند.

وی افزود: «تأمین منابع مالی در زمان مقرر، به پیمانکاران کمک می‌کند تا عملیات اجرایی را بدون وقفه طبق برنامه زمان‌بندی پیش ببرند.»

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به اهمیت نقش زیرساخت‌ها در تحویل واحدها، از شرکت‌های خدمات‌رسان خواست به تعهدات خود برای تأمین زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های مسکونی جدید عمل کنند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: «تحقق وعده خانه‌دار شدن مردم، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و همراهی متقاضیان است که امیدواریم با این تعامل، شتاب اجرای طرح ها افزایش یابد.»