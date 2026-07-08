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محمدصادق معتمدیان، استاندار و رئیس شورای تأمین استان تهران، همزمان با ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به نجف اشرف، در آیین رسمی استقبال و تشییع ایشان حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای «قدسالله نفسه الزکیه»، با حضور رئیسجمهور پزشکیان، جمعی از مقامات عالیرتبه لشکری و کشوری جمهوری اسلامی ایران، مقامات ارشد دولت عراق و مسئولان عالیرتبه محلی در نجف اشرف برگزار شد.
در این مراسم، محمدصادق معتمدیان، استاندار و رئیس شورای تأمین استان تهران، و علیاکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب نیز حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده شهید ایشان، سهشنبه ۱۶ تیرماه، پس از برگزاری آیینهای باشکوه تشییع در تهران و قم، وارد نجف اشرف شد و مورد استقبال زائران، مقامات عراقی و مسئولان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه با حضور گسترده و میلیونی مردم در تهران تشییع و سهشنبه ۱۶ تیرماه نیز آیین تشییع و بدرقه با حضور پرشور مردم و زائران در شهر مقدس قم برگزار شد.