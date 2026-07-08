معاون وزیر ارتباطات از پایان مرحله آزمایشی طرح مدیریت هوشمند ساختمان‌های دولتی خبر داد و گفت: با اجرای کامل این طرح در سراسر دولت، انتظار می‌رود مصرف انرژی این ساختمان‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی، از روند اجرای طرح‌های مرتبط در ساختمان‌های دولتی و بخش صنعت سخن گفته است.

وی گفت: حدود یک سال گذشته به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح‌های هوشمندسازی شش‌گانه‌ای با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی تدوین شد.

این طرح‌ها علاوه بر ارسال به دفتر رئیس‌جمهور، در جلسه سران قوا نیز ارائه شد. ایده محوری این طرح بر مبنای مدیریت تقاضا و مصرف انرژی استوار است؛ چرا که معتقدیم حتی کاهش درصدی اندک از مصرف انرژی با ابزار‌های فناورانه، می‌تواند مشکل ناترازی کشور را تا حد زیادی برطرف کند.

وی با اشاره به تعریف طرحهای متعدد در دو بخش صنعت (EMS) و ساختمان‌های دولتی (BMS) افزود: هدف اصلی از اجرای سامانه های مدیریت هوشمند در ساختمان‌های دولتی، حذف مداخله عامل انسانی در تنظیم تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و جلوگیری از اتلاف انرژی است.

در این راستا، گزارش پیشرفت کار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هم‌اکنون مرحله پایلوت این سامانه بر روی ۱۱ ساختمان در پردیس وزارت ارتباطات به پایان رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به پایان مرحله آزمایشی طرح مدیریت هوشمند ساختمان‌های دولتی (BMS) گفت: با تعمیم این طرح به کل بدنه دولت، مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از برنامه مشترک با وزارت کشور برای تعمیم این پروژه به تمامی ساختمان‌های دولتی خبر داد و تصریح کرد: با اجرای سراسری این طرح، کنترل مصرف به صورت متمرکز انجام می‌شود و رفتار‌های سلیقه‌ای در تغییر دمای ساختمان‌ها حذف خواهد شد. همچنین در صورت انحراف از الگوی استاندارد مصرف، هشدار‌های لازم به صورت خودکار به مدیران مربوطه ارسال می‌شود. در بخش صنعت (EMS) نیز شرح خدمات به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و سه الی چهار طرح پایلوت صنعتی در حال اجراست.