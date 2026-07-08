به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه گفت: هنرستان شبانه روزی شهیدآیت الله خامنه‌ای در شهر فیروزه، مدرسه شبانه روزی ثامن الائمه (ع) شهر همت آباد، مدرسه شهید عابدی روستای کفکی، مدرسه شهید امینی روستای حسن آباد و مدرسه ۱۵ خرداد روستای همت آباد زمانی بخش مرکزی شهرستان فیروزه برای اسکان حدود ۴۰۰ نفر با امکانات موجود در مدارس شبانه روزی آماده هستند.

جعفر گرمابی افزود: بسیج همگانی برای برپایی ۳ موکب پذیرایی شهرستان فیروزه در مسیر تشرف زائران در محدوده سه راهی حسن آباد (محور سبزوار به نیشابور)، شهر فیروزه و شهر همت آباد به همت بسیج فرهنگیان شهرستان فیروزه از دیگر خدمات به زائران و مسافران برای تشییع قائد و امام شهید امت از دیگر برنامه و خدمات آموزش و پرورش شهرستان فیروزه است.

وی افزود: فضا سازی مدارس، اجرای پویش بچه محله آقا، اجرای گروه سرود دانش آموزی باید برخاست در اجتماعات شهرستانی از برنامه‌های ستاد تشییع قائد شهید امت در آموزش و پرورش شهرستان فیروزه است.

اختصاص ۵ مدرسه با امکانات کامل جهت اسکان سوگواران و زائران در طرقبه شاندیز

مدیر آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز گفت: ۵ مدرسه باامکانات کامل اسکان آماده میزبانی از زائران و سوگواران شرکت کننده در مراسم تشییع رهبر شهید هستند، با برنامه ریز انجام شده و در صورت نیاز و ضرورت امکان استفاده تا ۱۰ مدرسه دیگر نیز در طرقبه شاندیز فراهم می‌شود.

مصدقی ادامه داد: ۵ آموزشگاه مجهز از قبیل موقوفه عبدالله رضوی، آموزشگاه رضا ۸، هنرستان‌های شهید باهنر، رجایی ثانی و تنباکوچی به عنوان مراکز اسکان آموزش و پرورش منتخب و فعال و آماده پذیرایی شدند و در صورت نیاز و حضور زائرین بیشتر، حدود ۱۰ آموزشگاه ذخیره دیگر نیز سریعا به چرخه خدمت و اسکان زائرین وارد خواهند شد.