اجتماع عظیم عزاداران فسایی همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران، قم و عراق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ امام جمعه فسا گفت: مردم این شهرستان که نتوانستند در مراسم اصلی تشییع پیکر شهید قائد امت در تهران و قم شرکت کنند با حضور پرشور خود در برنامه‌های مختلفی که در این شهرستان برگزار شد حضور یافتند.

حجت الاسلام رجبیان افزود: جزءخوانی قرآن و حضور در تجمعات شبانه و عزاداری در مساجد و تکایا از برنامه‌های این مراسم در شهرستان فسا بود که مردم به صورت خودجوش برپا کردند.

امام جمعه فسا بیان کرد: اجتماع مردم فسا در خونخواهی و سوگواری آقای شهید ایران قرار است فردا پنج شنبه هجدهم تیر ، بعد از نماز مغرب و عشا و همزمان با تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس در میدان مصلی این شهر برپا شود.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.