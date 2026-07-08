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اجتماع عظیم عزاداران فسایی همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران، قم و عراق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ امام جمعه فسا گفت: مردم این شهرستان که نتوانستند در مراسم اصلی تشییع پیکر شهید قائد امت در تهران و قم شرکت کنند با حضور پرشور خود در برنامههای مختلفی که در این شهرستان برگزار شد حضور یافتند.
حجت الاسلام رجبیان افزود: جزءخوانی قرآن و حضور در تجمعات شبانه و عزاداری در مساجد و تکایا از برنامههای این مراسم در شهرستان فسا بود که مردم به صورت خودجوش برپا کردند.
امام جمعه فسا بیان کرد: اجتماع مردم فسا در خونخواهی و سوگواری آقای شهید ایران قرار است فردا پنج شنبه هجدهم تیر ، بعد از نماز مغرب و عشا و همزمان با تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس در میدان مصلی این شهر برپا شود.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.