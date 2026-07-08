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کتابهای «شرح اسم» و «خون دلی که لعل شد»؛ دو روایت مستند که از زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی می گویند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زندگی، مبارزات و اندیشه رهبر انقلاب اسلامی، موضوع انتشار آثار متعددی از سوی پژوهشگران و مراکز مطالعاتی بوده است.
در میان این آثار، دو کتاب «شرح اسم» و «خون دلی که لعل شد» به دلیل اتکا به اسناد تاریخی، خاطرات و روایتهای مستند، از مهمترین منابع برای شناخت زندگی و سیره رهبر انقلاب به شمار میروند.
علاوه بر آثار تألیفی، ترجمهها و کتابهای تدوینشده از بیانات رهبر انقلاب اسلامی، شماری از پژوهشگران نیز با بهرهگیری از اسناد، خاطرات و گفتوگوهای تاریخی، به بررسی ابعاد مختلف زندگی، مبارزات و فعالیتهای علمی و سیاسی ایشان پرداختهاند. در میان این آثار، «شرح اسم» و «خون دلی که لعل شد» از شناختهشدهترین و مستندترین کتابها هستند.
«شرح اسم»
کتاب «شرح اسم» به قلم هدایتالله بهبودی، یکی از جامعترین پژوهشها درباره زندگی آیتالله خامنهای از دوران کودکی تا پیروزی انقلاب اسلامی است.
نویسنده با استفاده از اسناد تاریخی، خاطرات، مصاحبهها و منابع معتبر، مراحل مختلف زندگی، تحصیلات حوزوی، فعالیتهای فرهنگی، مبارزات سیاسی، زندان و تبعید ایشان را روایت کرده است.
این اثر به دلیل رویکرد مستند و پژوهشی، از منابع مهم برای مطالعه تاریخ نهضت اسلامی و زندگی رهبر انقلاب محسوب میشود.
کتاب «خون دلی که لعل شد»
این اثر بر پایه خاطرات رهبر انقلاب اسلامی از دوران کودکی، سالهای مبارزه با رژیم پهلوی، زندان، تبعید و پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده است. این اثر توسط دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای بر اساس روایتهای ایشان تنظیم و منتشر شده و تصویری از فراز و نشیبهای زندگی و مبارزات ایشان در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی ارائه میدهد.
این دو کتاب، هر یک با رویکردی متفاوت، بخشی از زندگی و فعالیتهای رهبر انقلاب اسلامی را روایت میکنند؛ «شرح اسم» با نگاه پژوهشی و مبتنی بر اسناد تاریخی و «خون دلی که لعل شد» با تکیه بر خاطرات و روایتهای شخصی، از مهمترین منابع برای شناخت سیره و زندگی ایشان به شمار میروند.