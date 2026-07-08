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این روزها خراسان شمالی، باب الرضا، مشتاقانه آماده میزبانی از عاشقان امام شهید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دلها راهی مشهدند و خراسان شمالی باب الرضا خود را برای میزبانی از عاشقان این سفر آماده کرده است.
فراق، سنگین است، اما در همین روزهای دلتنگی، دستهای زیادی برای خدمت به زائران به کار افتادهاند.
از جادهها تا شهرها همهچیز رنگ خدمت گرفته است.
حدود ۳۵۰ موکب مردمی در مسیر ۲۲۴ کیلومتری غرب تا شرق استان در حال خدمات رسانی است.
موکبهایی که یکی پس از دیگری برپا میشوند؛ برای پذیرایی از زائران و عزادارانی که برای بدرقه رهبر شهید راهی مشهد هستند.
پارکها، مدارس و محلهای اسکان، آماده استقبال از مسافران شدهاند.
نیروهای امدادی، پلیس و دستگاههای خدماترسان، شبانهروز در آمادهباش هستند.
حمل و نقل عمومی هم خود را برای روزهای پررفت و آمد آماده کرده است.
پشت این آمادگی، همدلی مردمی دیده میشود که بیمنت، سهم خود را در خدمت ادا میکنند.