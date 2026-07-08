صنایع اصفهان موظف به بیابان‌زدایی هزار و ۲۵۰ هکتار اراضی بحرانی گرد و خاک شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:تمامی دستگاه‌های موظف ازجمله شهرداری ها، ادارات محیط زیست، مرکز بهداشت، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، هواشناسی، منابع طبیعی و ورزش و جوانان موظف به اجرای دقیق تکالیف مندرج در شیوه‌نامه اضطرار شرایط گرد و خاک شده‌اند.

منصور شیشه‌فروش افزود: بر رعایت توصیه‌های بهداشتی و اصول حفاظت فردی، به ویژه برای بیماران، تاکید شده و استفاده از ماسک، پرهیز از فعالیت بدنی و ورزش در فضای باز و کاهش تردد‌های غیرضروری باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: هر اقدامی که موجب ایجاد گردوخاک و آلودگی هوا شود، از جمله آتش زدن بقایای گیاهی و کشاورزی، سوزاندن ضایعات فضای سبز، خاک‌ورزی وسایر فعالیت‌های مشابه ممنوع است.

منصور شیشه فروش گفت: همچنین عملیات ساختمانی و خاک‌برداری همچنین فعالیت‌های معدنی و صنعتی آلاینده باید کنترل شود و اداره‌کل محیط زیست مسئول نظارت و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در این خصوص است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر تقویت الگوی گرم تابستانی و ماندگاری توده هوای گرم از روز جمعه افزود: برای پایداری برق در همه بخش‌ها، شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای استان موظف شدند، با اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت و بهینه‌سازی مصرف، انجام ممیزی انرژی، بازدید‌های میدانی، تعویض چراغ‌های پرمصرف معابر با LED، ساماندهی مولد‌های برق اضطراری و نصب کنتور‌های هوشمند، از هرگونه قطع برق بدون برنامه برای مشترکان خودداری کنند.

شیشه‌فروش تاکید کرد: همه مشترکان برق از جمله مراکز تجاری، صنوف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید الگوی مصرف بهینه را رعایت کنند، خاموش کردن سیستم‌های روشنایی در روز و در ساعات اوج مصرف، تنظیم دمای کولر‌ها روی ۲۴ درجه و نصب سایه‌بان کولر‌ها از موارد ضروری است.

وی افزود: مسئولان انرژی در همه اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شدند، دمای ۲۷ درجه را رعایت کنند، نسبت به صرفه‌جویی در برق و آب پایبند باشند، کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق نسبت به سال قبل را محقق کرده و در پایان وقت اداری نیز کاهش ۶۰ درصدی مصرف برق را در دستور کار قرار دهند.

شیشه فروش همچنین بر آماده‌به‌کار بودن و قرار گرفتن ژنراتور‌های برق اضطراری در مدار در ساعات پیک مصرف تاکید کرد و گفت: خاموشی سیستم‌های سرمایشی و روشنایی در پایان وقت اداری و روز‌های تعطیل باید جدی گرفته شود.

وی اعلام کرد: شماره تلفن‌های فوریتی ۱۲۱ برای حوادث برق و ۱۲۲ برای حوادث آب به‌صورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود تا به مشترکان پاسخگویی و در حوادث احتمالی امدادرسانی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: گروه‌های تخصصی گشت و نظارت و ترویج کنندگان صرفه‌جویی از شرکت‌های توزیع برق و آب و فاضلاب استان نیز با نظارت بر مصارف آب و برق در ادارات، صنوف و سایر مشترکان، در اجرای الزامات مدیریت مصرف و صرفه‌جویی همکاری خواهند کرد و با همکاری اداره منابع طبیعی، شرکت شهرک‌های صنعتی و تعدادی از صنایع، نهال‌کاری در ۵۴۰ هکتار از کانون‌های بحرانی گردوغبار در شرق اصفهان انجام شده است.

وی افزود: شرکت شهر‌های صنعتی نیز مکلف شده در ۱۲۵۰ هکتار دیگراز کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، عملیات بیابان‌زدایی را اجرا کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در راستای کاهش سالانه ۲۰ درصدی کانون‌های بحرانی گردوغبار در استان مقرر شده دستگاه‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، میراث فرهنگی، محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی، طر‌های بیابان‌زدایی، کاشت نهال، احداث بادشکن و مدیریت روان‌آب را در ۱۱۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، ۵۷۵ کیلومتر از راه‌ها، ۲۴ هزار هکتار از اراضی اطراف معادن و ۱۰۵ هکتار از عرصه‌های گردوغبار در مناطق چهارگانه محیط زیست، طبق زمان‌بندی مشخص و در قالب تفاهم‌نامه اجرایی کنند.