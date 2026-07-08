به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران امام حسین (ع) در بندرماهشهر صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، در پی تجاوز نیروهای تروریستی آمریکا به منطقه سوم دریایی، پاسدار «محمدرضا خزینی» در حین مقابله با پهپادهای دشمن و بر اثر اصابت ترکش پرتابه به شهادت رسید.

همچنین ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید و مردم شهرستان‌های بندرماهشهر و بندر امام خمینی (ره)، زمان و محل برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین این شهید متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.