وزارت دارایی «کویت» اعلام کرد کسری بودجه این کشور در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ با افزایش ۱۳.۲ درصدی به ۷.۱ میلیارد دینار کویت رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه «الجزیره انگلیسی» گزارش داد : وزارت دارایی «کویت» اعلام کرد کسری بودجه این کشور در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ با افزایش ۱۳.۲ درصدی به ۷.۱ میلیارد دینار کویت رسید؛ کاهشی که بیشتر ناشی از افت درآمد‌های نفتی بوده است.

در این گزارش آمده است: وزارت دارایی کویت اعلام کرد کسری بودجه این کشور در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ با ۱۳.۲ درصد افزایش، به ۷.۱ میلیارد دینار کویت (حدود ۲۳.۰۹ میلیارد دلار) رسیده است.

بر پایه بیانیه این وزارتخانه، مجموع درآمد‌های دولت نزدیک به ۱۰ درصد کمتر از برآورد اولیه بوده است.

درآمد‌های نفتی نیز با ۱۱.۲ درصد کاهش، به ۱۵.۳ میلیارد دینار کویت (نزدیک به ۴۹.۴ میلیارد دلار) تنزل یافته که عامل اصلی افزایش کسری بودجه این کشور عنوان شده است.