تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف و کربلا
میلیونها نفر در شهر نجف اشرف و کربلای عراق در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب شرکت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نجف اشرف، شمار تشییع کنندگان رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف از مرز دو میلیون و سیصد هزار عزادار عراقی فراتر رفته است، این در حالی است که میلیون ها سوگوار دیگر در کربلای معلا در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کردند.
نمایی از جمعیت حاضر در اطراف خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی
ورود پیکر مطهر امام شهید به کربلای معلی
اقامه نماز بر پیکر امام شهید از سوی آیتالله حکیم در حرم مطهر امیرالمونین (ع)
پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای بر دستان مردم عزادار عراق وارد حرم امیرالمؤمنین علیهالسلام شد
تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب بر دستان مردم حاضر در رواق الزهرا سلاماللهعلیها؛ حرم امیرالمؤمنین علیهالسلام
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی بر دستان مردم عزادار عراق در حال انتقال به جایگاه اقامه نماز در حرم امیرالمؤمنین علیهالسلام
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مقابل ایوان طلای حرم امیرالمؤمنین علیهالسلام رسید و زیارت امینالله در حال قرائت است
خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نزدیکی وادیالسلام و حرم حضرت امیرالمومنین علیهالسلام
ورود پیکر قائد شهید امت به حرم امیرالمومنین (ع)
تصویر نوهٔ رهبر شهید انقلاب بر دستان عزاداران عراقی