به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نجف اشرف، شمار تشییع کنندگان رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف از مرز دو میلیون و سیصد هزار عزادار عراقی فراتر رفته است، این در حالی است که میلیون ها سوگوار دیگر در کربلای معلا در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کردند.

نمایی از جمعیت حاضر در اطراف خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی