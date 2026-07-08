همزمان با حضور میلیونی مردم در مراسم وداع با رهبر شهید، دفتر سامانه‌های الکترونیکی شهر فرودگاهی امام خمینی با عملیاتی کردن پایش‌های مستمر فنی و بازنگری‌های دوره‌ای، موفق به ارائه خدمات بی‌وقفه و مدیریت هوشمندانه فضای ترمینالی برای زائران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مرادحاصلی، مدیرکل سامانه‌های الکترونیکی فرودگاهی، با تشریح جزئیات اقدامات فنی در ایام برگزاری مراسم بدرقه “آقای شهید ایران” اظهار داشت: تلاش متخصصان ما بر این بود که علاوه بر تأمین پایداری ۱۰۰ درصدی زیرساخت‌های الکترونیکی و سیستم‌های اعزام مسافر، از طریق نمایشگرهای بزرگ ترمینالی، فضای معنوی مراسم نیز به شایستگی برای زائران و مسافران اکران شود.

مرادحاصلی با تأکید بر اینکه «دقت» و «سرعت» دو محور اصلی خدمت‌رسانی در این رویداد بودند، یادآور شد: انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه (PM) بر روی دستگاه‌های کمک‌بازرسی، نقشی حیاتی در جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی و تسهیل بازرسی‌های امنیتی داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مدیریت فنی موفق، محصول همکاری شبانه‌روزی کارشناسان این حوزه بود که موجب شد تمامی سامانه‌های حیاتی فرودگاه در طول این مراسم ملی، با حداکثر توان و ضریب اطمینان در مدار بهره‌برداری قرار داشته باشند.