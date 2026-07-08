ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها، پشتوانه اقتدار کشور در میدان و دیپلماسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، یک تحلیلگر سیاسی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، مقاومت ملت ایران را جلوه‌ای از هویت تاریخی و ملی کشور دانست و گفت: اقتدار ایران در گرو هم‌افزایی توان دفاعی، دیپلماسی و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.

سیدهادی عظیمی، تحلیلگر سیاسی، در برنامه رادیویی «رهیافت» اظهار کرد: ایران در مقطع تاریخی مهمی قرار دارد و تحولات اخیر نشان داد محاسبات کسانی که به دنبال تضعیف یا شکست ایران بودند، با واقعیت‌های میدانی و انسجام ملت ایران همخوانی نداشت.

وی با اشاره به مقاومت مردم ایران در برابر تهدید‌ها افزود: ملت ایران در طول تاریخ بار‌ها در برابر تجاوز و فشار‌های خارجی ایستادگی کرده و در رخداد‌های اخیر نیز این روحیه مقاومت و انسجام ملی بار دیگر به نمایش گذاشته شد.

عظیمی با بیان اینکه ملت ایران همواره بر پایه هویت اسلامی ـ ایرانی مسیر خود را انتخاب کرده است، تصریح کرد: ایرانیان هیچ‌گاه نپذیرفته‌اند که قدرت‌های خارجی برای آنان تصمیم‌گیری کنند و رفتار و کنش اجتماعی آنان ریشه در فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های بومی و دینی دارد.

این تحلیلگر سیاسی نقش دیپلماسی را در کنار توان دفاعی کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: دفاع از حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی نیازمند بهره‌گیری همزمان از ظرفیت‌های دیپلماسی و اقتدار دفاعی است و این دو حوزه مکمل یکدیگر هستند.

وی با اشاره به برخی نمونه‌های تاریخی، از جمله صلح حدیبیه، خاطرنشان کرد: بسیاری از اهدافی که از مسیر نظامی قابل دستیابی نیست، می‌تواند از طریق دیپلماسی و گفت‌و‌گو محقق شود، اما این مسیر زمانی اثربخش خواهد بود که از پشتوانه قدرت و توان دفاعی برخوردار باشد.

عظیمی در پایان با تأکید بر جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی به مجری رادیو البرز گفت: انقلاب اسلامی بر پایه حضور و اراده مردم شکل گرفته است و همه سیاست‌ها و اقدامات کشور باید در راستای تأمین منافع ملی و حفظ حقوق مردم دنبال شود.