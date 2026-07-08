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رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی، از آمادگی کامل شبکه دفاتر خدمات مسافرتی استان برای ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدسعید ولیزاده گفت: همزمان با تعطیلی رسمی، ۲۰ دفتر خدمات مسافرتی در محور اصلی برگزاری مراسم واقع در خیابان امام رضا (ع) فعال هستند و تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت سفر و بازگشت زائران از سراسر کشور و نیز زائران خارجی پیشبینی شده است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی افزود: این دفاتر خدمات مسافرتی، ضمن ارائه خدمات حضوری، فرآیند مدیریت سفر و بازگشت زائران از استانهای مختلف کشور را با نظم، سرعت و سهولت بیشتری انجام می دهند.
وی گفت: همزمان با برگزاری این مراسم باشکوه ملی و مذهبی در مشهد مقدس و با وجود اعلام تعطیلی رسمی، دفاتر خدمات مسافرتی استان بدون وقفه در حال فعالیت هستند و خدمات مورد نیاز زائران، مسافران و شرکتکنندگان در این آیین را ارائه میکنند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین و صدور بلیت بازگشت زائران و شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده است و با هماهنگیهای صورتگرفته میان دفاتر خدمات مسافرتی، تلاش میشود فرآیند بازگشت زائران بدون هیچگونه مشکل و با حداکثر کیفیت خدمات انجام گیرد.
ولی زاده با اشاره به حضور گسترده زائران خارجی در مشهد مقدس همزمان با این مراسم افزود: علاوه بر زائران ایرانی، مشهد این روزها میزبان جمع قابل توجهی از زائران کشورهای مختلف است و با هماهنگیهای انجامشده از سوی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، گروههایی از زائران افغانستانی و پاکستانی نیز برای حضور در مراسم تشییع و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب، به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.
وی گفت: همافزایی میان دفاتر خدمات مسافرتی، دستگاههای اجرایی و مجموعههای خدماترسان، زمینه ارائه خدمات منسجم، مدیریت مطلوب جریان سفر و تسهیل جابهجایی زائران را فراهم کرده است تا این رویداد بزرگ با بیشترین سطح نظم و کیفیت در حوزه خدمات سفر همراه باشد.