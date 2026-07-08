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روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: شبکه آبیاری فضای سبز فاز ۷ صدف با اجرای مرحله جدید توسعه، به طول ۱۶ هزار متر در راستای ارتقای بهرهوری منابع آبی، بهبود آبیاری و توسعه زیرساختهای مدیریت فضای سبز شهری به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: طرح با هدف بهینهسازی مصرف آب، افزایش کارآیی آبیاری و ارتقای کیفیت نگهداشت فضای سبز شهری، از طریق اجرای سیستم آبیاری قطرهای و اصلاح بخشی از شبکه توزیع آب فضای سبز اجرا شده است.
بیش از ۱۶ هزار متر شبکه آبیاری قطرهای با اجرای طرح در محدوده فاز ۷ صدف اجرا و به سامانه مدیریت آبیاری متصل شده که نقش مؤثری در مدیریت مصرف آب، افزایش دقت آبیاری و ارتقای بهرهوری شبکه فضای سبز ایفا میکند.
بهرهگیری از چرخه آبیاری بر اساس نیاز واقعی پوشش گیاهی، شرایط محیطی و برنامهریزی زمانبندیشده از آبیاری مازاد و هدررفت آب جلوگیری و موجب توزیع یکنواخت رطوبت در محدوده ریشه گیاهان و افزایش کارایی مصرف آب خواهد شد.
کاهش تلفات ناشی از تبخیر و روانآب سطحی، مدیریت دقیق حجم آب مصرفی، افزایش طول عمر پوشش گیاهی، بهبود عملکرد شبکه آبیاری و کاهش هزینههای نگهداشت از مهمترین مزایای اجرای طرح است.
اجرای طرح در فاز ۷ صدف بخشی از برنامههای شرکت عمران، آب و خدمات کیش در مسیر توسعه زیرساختهای نوین شهری و مدیریت پایدار فضای سبز جزیره است؛ رویکردی که با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت صیانت از محیط زیست، نقش مهمی در افزایش بهرهوری و پایداری شهری ایفا میکند.
روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: بر اساس برنامهریزیها، توسعه شبکههای آبیاری قطرهای سامانههای آبیاری فضای سبز در سایر مناطق نیز در دستور کار قرار دارد و این طرح بهعنوان یکی از اقدامات راهبردی در مسیر مدیریت بهینه منابع آب و ارتقای کیفیت فضای سبز شهری، در نقاط مختلف جزیره ادامه خواهد یافت.