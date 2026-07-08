مدیرکل صمت کردستان از رشد ۱۵۸ درصدی حجم تجارت خارجی استان در دو ماهه اول سال ۱۴۰۵ خبر داد و مرز‌های استان را شاهراه حیاتی ترانزیت و صادرات به بازار‌های منطقه معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل صمت کردستان با اشاره به جایگاه راهبردی کردستان در مجاورت با اقلیم کردستان عراق، از پویایی مرز‌های استان در بهار ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با اشاره به صادرات ۱۰۲ میلیون دلاری استان گفت: علیرغم کاهش جزئی در وزن کالا‌های صادر شده، ارزش صادرات استان رشد ۴۲ درصدی را تجربه کرده که نشان‌دهنده بهبود کیفیت و قیمت کالا‌های صادراتی است.

به گفته خلیقی، بخش ترانزیت مرزی استان نیز با جابجایی ۵۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۷۱۲ میلیون دلار، رشد چشمگیر وزنی و ارزشی داشته است. همچنین تراز تجاری کردستان با ایستادن روی عدد ۹۸۵ میلیون دلار، همچنان مثبت و به نفع صادرات استان فعال است.

مدیرکل صمت کردستان خاطرنشان کرد که توسعه زیرساخت‌های مرزی و روان‌سازی فرآیند‌های گمرکی از مهم‌ترین اولویت‌های استان برای حفظ این روند صعودی در سال جاری خواهد بود.