پیگیری تامین منابع مالی ساخت آزادراه ساری قائمشهر
استاندار مازندران گفت: تأمین منابع مالی ساخت آزادراه ساری قائمشهر با وجود محدودیتهای اعتباری با جدیت در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، استاندار مازندران در بازدید میدانی از محور چمازکتی، ضمن بررسی مشکلات ترافیکی این محدوده، بر تسریع در اجرای راهکارهای کارشناسی برای رفع گرههای ترافیکی تأکید کرد.
در این بازدید، احداث زیرگذر و اجرای دوربرگردان به عنوان یکی از گزینههای اصلی برای ساماندهی ترافیک و کاهش زمان سفر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با بهرهگیری از مطالعات تخصصی و نظرات کارشناسان حوزه حملونقل، بهترین گزینه اجرایی برای این محور انتخاب و عملیاتی شود.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت این مسیر در شبکه ارتباطی شهرستان قائمشهر گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، کاهش حجم ترافیک، افزایش ایمنی تردد و ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان است و تمامی تصمیمات بر پایه مطالعات فنی و نگاه علمی اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: ما مصمم هستیم با اجرای طرحهای زیرساختی و توسعهای، مشکلات مزمن ترافیکی در نقاط پرتردد استان را برطرف و شرایط مناسبتری را برای تردد مردم فراهم کنیم
یونسی رستمی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مشاوران فنی و مجموعههای مرتبط برای تسریع در روند مطالعات و آغاز عملیات اجرایی تأکید کرد.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی طرح آزادراه قائمشهر در مدیریت ترافیک منطقه گفت: آزادراه قائمشهر یکی از طرحهای مهم و اثرگذار استان در حوزه حملونقل است که تکمیل آن نقش تعیینکنندهای در کاهش بار ترافیکی محورهای اصلی، تسهیل تردد شهروندان و ارتقای ایمنی راهها خواهد داشت.
او افزود: با وجود محدودیتهای اعتباری، تأمین منابع مالی این طرح را با جدیت دنبال میکنیم و برنامهریزی لازم برای تخصیص اعتبارات و تسریع در روند اجرایی آن در دستور کار قرار دارد تا هرچه سریعتر شاهد بهرهمندی مردم از مزایای این طرح بزرگ زیرساختی باشیم.
محور چمازکتی قائمشهر از جمله مسیرهای پرتردد شهرستان محسوب میشود که در سالهای اخیر به دلیل افزایش حجم خودروها با مشکلات ترافیکی مواجه بوده و اجرای طرحهای توسعهای از جمله احداث زیرگذر و مسیرهای دسترسی جدید میتواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل در این منطقه داشته باشد.