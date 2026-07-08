مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید، این حضور را نشانه بلوغ سیاسی جامعه و ثمره سال‌ها تربیت در مکتب انقلاب اسلامی دانست و گفت: این سرمایه اجتماعی، مسئولیت مدیران را برای صیانت از منافع ملی و پاسخگویی به مطالبات مردم دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مریم اسماعیلی‌فرد، مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز، در برنامه رادیویی «رهیافت» با تشریح ابعاد سیره رهبر شهید اظهار کرد: حضور پرشور و خودجوش مردم در مراسم بدرقه، نشان‌دهنده بلوغ سیاسی ملتی است که طی سال‌های زعامت رهبر شهید، مسئولیت‌پذیری، حضور در صحنه و دفاع از آرمان‌های انقلاب را آموخته‌اند.

وی با حضور در رادیو البرز افزود: این مردم هر زمان که کشور به حضور آنان نیاز داشته باشد، با احساس مسئولیت وارد میدان می‌شوند و این روحیه، سرمایه‌ای ارزشمند برای استمرار مسیر انقلاب اسلامی است؛ از این رو باید به این ملت آگاه و وفادار افتخار کرد.

اسماعیلی‌فرد با اشاره به نگاه رهبر شهید نسبت به جایگاه مردم تصریح کرد: احترام به دیدگاه‌ها و نظرات مردم درباره مسئولان، از اصول مورد تأکید رهبر شهید بود و امروز نیز مردم با درک شرایط کشور، به مسئولانی که پاسدار منافع ملی هستند اعتماد می‌کنند؛ هر یک در عرصه‌ای متفاوت، از میدان دفاعی تا حوزه تصمیم‌گیری و مدیریت، در مسیر خدمت به کشور ایفای نقش دارند.

مدیرکل دفتر سیاسی استانداری البرز حضور گسترده مردم را مسئولیتی مضاعف برای مدیران دانست و گفت: این حضور، آگاهانه و مبتنی بر شعور و معرفت است و مسئولان باید با عملکرد خود، پاسخگوی این اعتماد باشند و پیام همبستگی ملت و حاکمیت را به جهانیان منتقل کنند.

وی با تأکید بر اینکه دیپلماسی و میدان دو رکن مکمل در تأمین منافع ملی هستند، افزود: اقتدار کشور در گرو بهره‌گیری همزمان از ظرفیت‌های سیاسی، دیپلماتیک و دفاعی است. جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدهای مختلف ایستادگی کرده و توانمندی خود را در عرصه‌های گوناگون به نمایش گذاشته است.

اسماعیلی‌فرد در پایان برنامه رهیافت خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به مسئولان زمانی تقویت می‌شود که حفظ منافع ملی، خط قرمز همه مدیران باشد. این اعتماد سرمایه‌ای ارزشمند است که باید با صداقت، کارآمدی و پایبندی به منافع کشور حفظ و تقویت شود.