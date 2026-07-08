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رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور پیامی، ۱۶ تیرماه روز ملی مالیات و آغاز هفته فرهنگسازی مالیاتی را گرامی داشت و بر اهمیت تقویت نظام مالیاتی در تأمین منابع پایدار، تحقق عدالت مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان امور مالیاتی، در متن پیام رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:
تقارن روز ملی مالیات و آغاز هفته فرهنگسازی مالیاتی با ایام برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، فرصتی برای توجه دوباره به مسئولیتهای اجتماعی و ضرورت پایبندی به عدالت در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در چنین فضایی، بازخوانی اهمیت نقش مالیات در تأمین منابع درآمدی پایدار و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ضرورتی دوچندان مییابد.
تقویت نظام مالیاتی از الزامات اساسی برای کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و حرکت به سوی اقتصادی متکی بر ظرفیتهای داخلی است. در این مسیر، تکیه بر درآمدهای پایدار مالیاتی، رعایت عدالت مالیاتی و پیشگیری از فرار مالیاتی از مهمترین محورهایی است که میتواند زمینهساز اصلاح ساختار درآمدی کشور و کاهش اتکا به منابع ناپایدار باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز در راستای اهداف تعریفشده در اسناد بالادستی، کوشیده است با توسعه نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر داده، زمینه شفافیت بیشتر در فعالیتهای اقتصادی و تحقق هرچه بهتر عدالت مالیاتی را فراهم کند و در کنار تلاش برای تأمین درآمدهای مالیاتی، ارتقای فرهنگ مالیاتی را به عنوان یکی از اهداف راهبردی خود دنبال کند. توسعه هوشمندسازی نظام مالیاتی نیز محصول این نگاه و باور است که هرچه فرایندهای مالیاتی دادهمحورتر شود، ضمن ارتقای عدالت مالیاتی، زمینه مساعدتری برای تقویت فرهنگ مالیاتی فراهم میشود.
سازمان امور مالیاتی در کنار برنامهریزی برای تقویت فرهنگ مالیاتی از رهگذر هوشمندسازی مالیاتی، تلاش کرده است با بهکارگیری سایر ابزارهای رسانهای و فرهنگی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، نگرش افکار عمومی در خصوص ضرورت و اهمیت مالیات را تحت تأثیر قرار دهد.
بیتردید در این مسیر، همت و تلاش کارکنان نظام مالیاتی در سراسر کشور و همچنین همکاری و همراهی فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی، نقشی اساسی در پیشبرد برنامههای اصلاحی و تحقق اهداف عالیه نظام مالیاتی کشور دارد.
اینجانب ضمن گرامیداشت ۱۶ تیرماه روز ملی مالیات و آغاز هفته فرهنگسازی مالیاتی، از تلاشهای همکاران خدوم سازمان امور مالیاتی کشور در سراسر کشور صمیمانه قدردانی میکنم. همچنین از اصناف، کسبه، فعالان اقتصادی و تمامی مؤدیان مالیاتی که با انجام مسئولانه تکالیف قانونی خود در تأمین منابع عمومی کشور مشارکت دارند، تقدیر و تشکر میکنم.