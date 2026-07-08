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استاندار لرستان در دیدار با خانواده شهدا و جانبازان جنگهای اخیر و جنگ تحمیلی، تکریم خانواده شهدا و جانبازان را وظیفه اخلاقی و میهنی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان با خانواده پاسدار شهید سید محمدصادق حیات الغیبی از شهدای جنگ رمضان، خانواده شهید سیدحسن قاسمی موسوی از شهدای جنگ ۱۲ روزه و جانباز سرافراز شیرولی بیرانوند از جانبازان دفاع مقدس دیدار و گفتوگو کرد.
سید سعید شاهرخی در این دیدارها اظهارداشت: جمله معروف حضرت امام راحل که فرمودند؛ «شهدا چشم و چراغ ما هستند»، تکلیف همه را در خصوص تکریم خانواده شهدا، رفع و پیگیری مشکلات آنها، مشخص کرده و لازم است دیدار و دلجویی از خانوادههای معظم و معزز شهدا و جانبازان به صورت مستمر انجام شود.
سید سعید شاهرخی ادامهداد: امروز توفیق حاصل شد و با خانواده دو شهید گرانقدر و یکی از جانبازان سرافراز دفاع مقدس دیدار و گفتوگو کردیم.
استاندار لرستان گفت: خانواده شهدا باوجود رنج فقدان عزیزانشان، بدون هیچگونه چشمداشتی پای کار انقلاب و نظام اسلامی هستند به نحوی که هر دیدار و هر حضوری در کنار خانواده شهدا، درس و روایت تازهای از عزت نفس، ایستادگی و مقاومت است.
شاهرخی افزود: اینجا و در کنار خانواده شهدا، اوج اخلاص و ایثار شهدا و رزمندگان اسلام را میتوان از کلام خانوادههای این عزیزان احساس کرد، اینجا مادر شهیدی، خانه و کاشانه اش در تهران را رها کرده است تا در گلزار شهدای خرمآباد در کنار فرزند شهیدش آرام گیرد.
وی ادامهداد: تکریم و پیگیری مسایل و مشکلات این عزیزان، حداقل حقی است که بر مردم و مسئولان دارند.