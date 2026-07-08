به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بازتاب گسترده این مراسم در رسانه‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده توجه جهانی به تحولات ایران و پیامد‌های آن بر معادلات منطقه‌ای است، ادامه مراسم تشییع پیکر رهبر ایران، همچنان در رسانه‌های انگلیس بازتاب دارد.

خانم، اما مورفی، خبرنگار شبکه آی تی وی انگلیس گفت: ایرانیان همیشه بزرگان و رهبران خود را با احترام و تکریم استقبال یا بدرقه کردند، اما نوع شهادت رهبر ایران به همراه اعضای خانواده اش در منزلشان، هم نفرت از آمریکا و اسرائیل را شعله ورتر کرده و هم همدلی مردم ایران را با رهبرشان، تقویت کرده است.

اِما مورفی خبرنگار شبکه آی. تی. وی، در گزارشی از تهران گفت: بسیاری از افراد در این جمعیت، آیت الله فقید را بیش از آن که یک سیاستمدار ملی بدانند، پدر معنوی خود می‌دانند، به همین علت میلیون‌ها ایرانی، برای شرکت در این مراسم آمده‌اند و نظام جمهوری اسلامی از این مراسم برای نمایش اقتدار ایران استفاده می‌کند و دولت در تلاش است تا از این مناسبت، برای تقویت وحدت جمعی و ابراز قدرت ملی در این برهه حساس از تاریخ ۵۰ ساله خود استفاده کند.

حضور میلیونی مردم در وداع تاریخی امت با امام شهید بسیاری از متفکران و سیاستمداران را در جهان به واکنش واداشته، جورج گالووی، سیاستمدار انگلیسی از جمله آنهاست که گفت: مراسم تشییع آیت الله علی خامنه‌ای، که یک متفکر در جهان اسلام و رهبر سیاسی ایران بود، در حال برگزاری است. او به دست آمریکا و اسرائیل، با قساوت و در نخستین روز از جنگ رمضان، به قتل رسید، علاوه بر ایشان شماری از اعضای خانواده ایشان از جمله نوه ۱۴ ماهه اش هم که در اتاقش با عروسکش در حال بازی بود، بی رحمانه کشته شدند، حیوانات اهل واشنگتن و اشغالگران تل آویو، با این جنایت خوی حیوانی خود را کاملا نشان دادند، رهبران آمریکا و اسرائیل در جزیره اپستین، کودک کشی را آموخته‌اند و در همان روز در یک دبستان ۱۶۰ دانش آموز خردسال را در میناب قتل عام کردند.

شبکه تلویزیون آی تی وی انگلیس هم گزارش داد که در مراسم تشییع پیکر رهبر ایران، شعار شناخته شده ایرانیان که مرگ بر امریکا است، به وفور شنیده می‌شد، مردم ایران همچنین خونخواه رهبرشان شده‌اند و از انتقام سخن می‌گویند این شبکه تلویزیونی همچنین اعلام کرد مقاومت دلیرانه ایرانیان در برابر جنگ آمریکا و اسرائیل، مردم را به وجد آورده است و آنان به دولت و ملت خود افتخار می‌کنند.

یک شهروند ایرانی در مصاحبه با رسانه انگلیسی گفت: افتخار می‌کنم به مردمم، به کشورم. افتخار می‌کنم که در این مراسم همه مردم جهان باید صدای ما ایرانیان را بشنوند که برای رهبرمان و کشورمان به میدان آمده‌ایم.

خبرنگاران انگلیسی گزارش می‌دهند که ایران، سرزمین مناسبت‌های میلیونی است، اما این مناسبت به اندازه‌ای عظیم است که در ده‌ها سال گذشته، دیده نشده است.

دومینیک واگهورن خبرنگار ارشد اسکای نیوز که برای پوشش خبری مراسم تشییع به ایران عزیمت کرده در میان موج انبوه جمعیت حاضر در این مراسم گفت: رهبران ایران، با این مراسم امیدوارند پیام مقاومت را به دشمنان مخابره کرده باشند، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ترور ایت الله خامنه‌ای نتیجه معکوس داشت و به جای سرنگونی حکومت، نظام ایران را تقویت کرد. این میزان حمایت و همدلی مردمی، ایران را بیمه کرد.

پرچم‌های سرخ انتقام با درخواست‌های مردمی در اجرای آن نیز مورد توجه خبرنگاران خارجی قرار گرفته است.

یک شهروند ایرانی گفت: من از صمیم قلب سوگوارم، اما آمده‌ام به جهانیان بگویم که ما از آمریکا و ترامپ نمی‌ترسیم و به این پرچم‌های سرخ رنگ نگاه کنید که به رنگ خون است، یعنی ما انتقام خون رهبرمان را خواهیم گرفت.

یک شهروند دیگر ایرانی گفت: آنان فقط یک رهبر را نکشتند بلکه یک مقام عالی روحانی و معنوی را ترور کردد این جنگ، پایان نیافته است.

روزنامه انگلیسی گاردین هم در این باره نوشت مردم ایران می‌گویند موشک‌های واقعی کشورمان ما مردمیم.

روزنامه انگلیسی سان هم نوشت: میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع رهبر ایران، شعار "انتقام" و "ما کسی را که امام ما را کشت، می‌کشیم" سر دادند و به سوی عکس‌های ترامپ سنگ پرتاب کردند.

پس از مقاومت دو روز نخست اغلب رسانه‌های انگلیسی، اکنون آنها به حضور میلیونی جمعیت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اعتراف می‌کنند و گزارش می‌دهند که این جمیعت بزرگ خونخواه شهدای ایرانند.