رزمایش طرح «مهتاب» با هدف پایش مصرف، صیانت از شبکه توزیع و برخورد با مصارف غیرمجاز، در امور توزیع برق شهرستان سیاهکل به صورت برخط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرعامل توزیع برق گیلان گفت: رزمایش هفتگی طرح «مهتاب» با هدف پایش مصرف، صیانت از شبکه توزیع و برخورد با مصارف غیرمجاز، در امور توزیع برق شهرستان سیاهکل به صورت برخط و همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

مسعود صادقی خمامی با اشاره به اجرای این طرح کشوری در همه استان‌ها با دستور مسئولان شرکت توانیر، هماهنگ با شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشو، افزود: پایش مشترکان پرمصرف و بدمصرف، مقابله با انشعابات غیرمجاز و دستکاری کنتورها، صیانت از تجهیزات شبکه توزیع، جلوگیری از اضافه بار، ارتقای انضباط مصرف در بخش‌های تجاری، عمومی و کشاورزی و افزایش آمادگی شبکه در دوره‌های اوج بار، از اهداف اجرای این طرح سراسری است.

وی اضافه کرد: گروه‌های عملیاتی و بازرسی امور توزیع برق سیاهکل با حضور میدانی در نقاط هدف، از کنتور مشترکان پرمصرف، مراکز تجاری و وضعیت روشنایی‌های غیرضروری و نورپردازی‌ها در سطح شهرستان بازرسی کردند.