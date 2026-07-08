به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میثم ظهوریان گفت: ایجاد اشتغال پایدار یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد کشور است که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار است.

وی افزود: هرگونه رشد اقتصادی بدون ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نمی‌تواند به بهبود معیشت مردم منجر شود؛ لذا دولت باید برای محقق شدن این موضوع، قانون برنامه هفتم را موشکافانه اجرایی کند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: قطعا؛ اجرای کامل قوانین مرتبط با تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار و تأمین مالی واحد‌های تولیدی از مهم‌ترین راهکار‌های ایجاد اشتغال به شمار می‌روند، ضمن اینکه نقدینگی هم باید به سمت بخش‌های مولد هدایت شود البته اگر ارکان مختلف دولت پای کار نیایند چنین موضوعاتی محقق نخواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت باید با ایجاد ثبات اقتصادی زمینه را برای رونق تولید فراهم کند که از این طریق اشتغالزایی فراهم شود؛ قطعا اگر متولیان امر قوانین مرتبط به حوزه اشتغال را اجرایی کند شاخص‌های این مهم افزایش پیدا می‌کند و کاهش بیکاری را شاهد خواهیم بود، اما متاسفانه اراده‌ای در دولت برای انجام چنین کاری دیده نمی‌شود.